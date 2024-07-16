Нападающий «Спартака» Мелешин признался, что его кумиром детства был Джикия

Нападающий и воспитанник «Спартака» Павел Мелешин рассказал, что расстроился из-за ухода бывшего капитана красно-белых Георгия Джикии.

«Конечно, Георгий Джикия был моим кумиром в детстве, когда я был в академии, ходил на каждый матч. Для меня это не то чтобы потрясение, но я очень расстроен, потому что он является неотъемлемой частью команды. Я по нему лично скучаю, это хороший игрок, на тренировках подсказывал всегда. С Джикой созвонились, я ему пожелал удачи, а он мне, но мы остаемся на связи, не прощаемся», — приводит ТАСС слова Мелешина.

Джикия играл за «Спартак» с января 2017 года. 30-летний россиянин покинул клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Руководство красно-белых решило не предлагать футболисту новый контракт.