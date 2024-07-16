Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:00

Нападающий «Спартака» Мелешин признался, что его кумиром детства был Джикия

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Нападающий и воспитанник «Спартака» Павел Мелешин рассказал, что расстроился из-за ухода бывшего капитана красно-белых Георгия Джикии.

«Конечно, Георгий Джикия был моим кумиром в детстве, когда я был в академии, ходил на каждый матч. Для меня это не то чтобы потрясение, но я очень расстроен, потому что он является неотъемлемой частью команды. Я по нему лично скучаю, это хороший игрок, на тренировках подсказывал всегда. С Джикой созвонились, я ему пожелал удачи, а он мне, но мы остаемся на связи, не прощаемся», — приводит ТАСС слова Мелешина.

Джикия играл за «Спартак» с января 2017 года. 30-летний россиянин покинул клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Руководство красно-белых решило не предлагать футболисту новый контракт.

Источник: ТАСС
0
Читайте также
Рудковская: «Жизнь научила, большую спонсорскую поддержку в академии уже не даем»
Тхэквондистку Джонс пустили на Олимпиаду после заключения психиатра
На Украине сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Власти Новороссийска попросили помощи добровольцев в тушении пожара около Дюрсо
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Зобнин: «Горшков? У «Спартака» есть ребята, которые не слабее на этой позиции»

Махачкалинское «Динамо» рассчитывает подписать еще 2-3 футболистов до начала сезона в РПЛ