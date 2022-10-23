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Сегодня, 20:13

Николсон: «Я должен постоянно быть нацеленным на ворота, быть голодным до голов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Антон Иванов

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон оценил игру своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Химок» (5:0).

— Как нападающий, я должен постоянно быть нацеленным на ворота, быть голодным до голов.

— Вы забили шедевр, но лучшим игроком матча признали Селихова, согласны?

— Конечно, Александр сыграл на ноль. А мы забили 5. Он спасал нас в некоторых ситуациях. Когда мы вели 2:0, он совершил великолепный сейв. Неизвестно, как могла бы повернуться игра.

— Касаемо второго гола: ожидали ли вы такого паса Соболева?

— Дело не в том, ожидаешь ты или нет. Важно всегда оставаться начеку. Как вы видите, я был в нужном месте и ждал паса. И потом — бум.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Шамар Николсон
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