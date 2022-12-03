Мелешин: «Второе место в РПЛ — достаточно хорошо. Но «Спартак» должен занимать первое место»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин оценил результаты команды в первой части текущего сезона РПЛ.

— Какие итоги первой части сезона можешь подвести?

— Я уже подводил. В целом, второе место в РПЛ — достаточно хорошо. Но нужно стремиться к большему. «Спартак» должен занимать первое место. Нужно больше работать и все у нас будет получаться.

—Как лично для себя оцените итоги первой части сезона?

— В целом, доволен своим выступлением. Я долго к этому шел. Дебютировал 30 августа. Даже запомнил дату. В команде освоился уже. Надеюсь, во втором круге у меня будет больше возможностей играть. Посмотрим, как пойдет. Надеюсь, будем прибавлять.

— В Кубке России теперь у вас большие шансы.

— Да, побольше шансов. Особо нет волнения. Занимаюсь уже более 15 лет.

— То есть, готовы полностью?

— Выходил на поле, показывал результат. Может быть, готов. Не знаю.

— Вы считаете себя андердогами в борьбе с «Зенитом»?

— Если мы боремся за чемпионство, то не считаем себя андердогами.

— «Зенит» — чемпион последних лет, «Спартак» — нет.

— Ничего страшного.

— Можете сказать, что это две равные команды?

— В них играют разные люди, поэтому это уже не равные команды. У всех есть шансы. Любая команда может победить. «Зенит» не недосягаем. Все досягаемы.

По итогам 17 туров «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (36 очков) и гарантировал себе участие в плей-офф Кубка России.