Мелешин: «На ЧМ мне нравится, как играет голландец Гакпо. За ним интересно понаблюдать»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин подвел итоги первой половины сезона.

«Сказка была только первое время. А потом — это же моя работа, я к этому шел долгое время. Нет ничего необычного в том, что человек долгое время трудиться, а потом у него что-то получается. Конечно, чувствуете, что я уже сделал большой скачок от молодежного первенства во взрослый футбол, — это выглядит как сказка, но надо многое надо доказывать. Я еще ничего такого не сделал. Просто дебютировал, и получилось забить», — приводит «РБ Спорт» слова Мелешина.

Также футболист ответил на вопрос, за матчами каких европейских топ-форвардов он наблюдает.

«В последнее время — Холанда. На ЧМ мне нравится, как играет голландец Гакпо. За ним интересно понаблюдать — он тоже высокий, есть что-то схожее», — добавил форвард.

Мелешин дебютировал за основной состав московского клуба в 2022 году. В текущем сезоне он провел 6 матчей в РПЛ и 4 — в Кубке России, в которых отметился одиннадцатью забитыми голами.