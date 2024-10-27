Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:48

Шамар Николсон — о результатах «Спартака»: «Мы ожидали быть выше в таблице, но сезон длинный»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон оценил игру команды в матче с «Пари НН» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

— Что можешь сказать по игре?

— Это был тяжелый матч для обеих команд. Не хотел бы говорить о качестве поля, потому что оно для всех одинаковое. Наш соперник играл хорошо. Сегодня было важно победить.

— Что думаешь о месте в таблице?

— Мы ожидали быть выше. Но сезон длинный. Конечно, надо набирать очки в каждом матче. Я не пытаюсь искать никаких оправдания. Мы просто должны стараться набирать как можно больше очков.

— Был ли фол в эпизоде с Мартинсом в первом тайме?

— Честно, не видел момент. Поэтому лучше спросить Криса.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата России красно-белые 2 ноября сыграют против ЦСКА.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Санду назвала причину введения санкций против России
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Канадец привез буллит в овертайме, а спустя две минуты добил чемпиона. Что произошло в матче «Авангард» - «Металлург»
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном»
Заместителя британского посла в России госпитализировали в Москве
Сегодня
Вчера
Неделя