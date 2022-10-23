Николсон: «Сложно было играть без Абаскаля? Нет, он отлично дал установку на игру с «Химками»

Сегодня, 19:59
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, сложно ли было играть без главного тренера Гильермо Абаскаля в матче 14-го тура с «Химками» (5:0).
— Победа не была легкой сегодня. Мы забили важный ранний гол. Мы хорошо сработали в прессинге, мне удалось реализовать свои голевые моменты.
— Сложно было играть без Абаскаля?
— Нет, он отлично дал установку на игру. Все понимали, что нужно делать на поле. Я очень рад, что мне удалось отличиться сегодня. Самое главное — «Спартак» набрал три очка. Команда побеждает, это радует. Молодые ребята «Спартака»? Они замечательно сыграли! Сразу видно, что они талантливые, они показали это. Очень уверенно и смело вышли сегодня. Им удалось отличиться, очень круто! Поздравляю их с этим.
— «Химки» — самая слабая команда в РПЛ?
— Нет, это не так. Они сегодня играли в атакующий футбол, имели много моментов, чтобы забить.