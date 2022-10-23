Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:59

Николсон: «Сложно было играть без Абаскаля? Нет, он отлично дал установку на игру с «Химками»

Антон Иванов

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, сложно ли было играть без главного тренера Гильермо Абаскаля в матче 14-го тура с «Химками» (5:0).

— Победа не была легкой сегодня. Мы забили важный ранний гол. Мы хорошо сработали в прессинге, мне удалось реализовать свои голевые моменты.

— Сложно было играть без Абаскаля?

— Нет, он отлично дал установку на игру. Все понимали, что нужно делать на поле. Я очень рад, что мне удалось отличиться сегодня. Самое главное — «Спартак» набрал три очка. Команда побеждает, это радует. Молодые ребята «Спартака»? Они замечательно сыграли! Сразу видно, что они талантливые, они показали это. Очень уверенно и смело вышли сегодня. Им удалось отличиться, очень круто! Поздравляю их с этим.

— «Химки» — самая слабая команда в РПЛ?

— Нет, это не так. Они сегодня играли в атакующий футбол, имели много моментов, чтобы забить.

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Гильермо Абаскаль
Шамар Николсон
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев с поясом, Ян неожиданно проиграл, брат Хабиба повздорил с Чимаевым: события UFC 280
Сестра Роналду постоянно позорится в соцсетях. Теперь сравнила Криштиану с Иисусом
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Масалитин объяснил, в какой футбол играет «Оренбург»
«Ахмат» с минимальным счетом обыграл «Торпедо»
Защитник «Спартака» Маслов рассказал, насколько ему комфортно играть в защите при Абаскале
Соболев: «Думаю только об одном — чтобы «Спартак» набирал 3 очка в каждом матче»
«Сутками изучаю соперников, но получаем 0:5. Я очень зол!» Гогниев — о разгроме от «Спартака»
Защитник «Спартака» Маслов: «Абаскаль дал нам установку перед игрой, мы чувствовали его присутствие»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Джикия посвятил победу «Спартака» над «Химками» жертвам трагедии в «Лужниках»

Николсон: «Я ждал своего шанса, чтобы проявить себя. Нужно продолжать работать в том же духе»