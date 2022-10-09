Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:27

Соболев — о сравнении с Холанном: «Пока это совсем разные вселенные»

Форвард «Спартака» Соболев прокомментировал сравнение с игроком «Манчестер Сити» Холанном
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на сравнение с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

— До Холланна мне как до куда там пешком... До Китая? Даже петицию создали, что его хотели дисквалифицировать из АПЛ. Какой я Холанн, пока это совсем разные вселенные. Какая у меня цель? Не знаю, я никогда себе цели не ставлю. Просто играю свою игру, пытаюсь что-то придумать и все.

В последний раз у меня такая уверенность была при Тедеско, когда мы вторыми стали. Пропускаешь — продолжаешь играть, уверен, что забьешь свои голы. Естественно, с каждой победой и каждым голом уверенность в своих силах растет.

В сезоне-2022/23 Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах. У Холанна 20 мячей и 3 голевых паса в 13 играх за «Манчестер Сити».

Александр Соболев
Эрлин Холанн
Футбол
РПЛ
ФК Манчестер Сити
ФК Спартак (Москва)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби
ВАР лишил Миранчука гола, Головин внес вклад в пятую подряд победу «Монако»
Появились подробности о заказе взорвавшейся на Крымском мосту фуры
Около Мелитополя на трассе гражданского снабжения подорвали фугас
В США заявили о желании начать переговоры по Украине
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Четыре участника матча «Спартак» — «Крылья» были предупреждены за потасовку в перерыве

Зиньковский: «До третьего гола «Крылья» играли хорошо. Но после четвертого им было сложно было собраться»