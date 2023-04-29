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Соболев — о матче с «Ростовом»: «Если бы «Спартак» проиграл, это было бы не по делу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

— Абаскаль сказал, что несправедливо было бы, если бы «Спартак» проиграл.

— Я же говорю, забей я один из множества моментов, игра была бы совсем другая. Я согласен с тренером, что если бы «Спартак» проиграл, это было бы не по делу. Чуть зрелищности дали и решили забить в концовке. Можно меня обвинять. Забей при 0:0 один из моментов, все было бы по-другому.

— Момент, когда отбил Песьяков после удара Мартинса — что-то из арсенала кунг-фу?

— Ну да, я удивился. Песьяков — молодец. Тяжелый момент для него. Мартинс тоже успел среагировать на мяч и пробить. Хочется похвалить обоих.

— Не было ощущения, что после вашего гола был элемент медиалиги? Когда тренер и часть состава выбежали на поле.

— Честно не видел. Я даже не увидел, что мяч там сетки коснулся. Просто когда пробил, то мяч коснулся сетки, просто побежал. Даже не увидел, что там действительно гол. Потому что такая же ситуация была в Самаре. Думал, что защитник успел выбить. Но посмотрел, что он выбил мяч в сетку.

— Но для вас особенно важно дожидаться, чтобы арбитр засчитывал гол.

— Да. Но я просто пробил и побежал дальше.

— Что скажете про арбитра?

— Нормально вроде все. Все по делу.

— Насколько результат «Спартака» положительный, учитывая, что ЦСКА нагоняет и «Ростов» не обогнали. Получается, борьба не за чемпионство, а за медали.

— Не знаю. Опять же, если бы сказали перед матчем, что будет ничья, нас бы это не устроило. Но по тому, как развивался матч, наверное, результат положительный. Потому что мы проигрывали на последних минутах.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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