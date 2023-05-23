Соболев посетит заседание КДК РФС по итогам матча с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Александр Соболев посетит заседание КДК РФС, на котором рассмотрят эпизод с его удалением в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Александр Соболев лично примет участие в заседании КДК РФС 24 мая», — приводит ТАСС слова Зеленова.

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с защитником ЦСКА Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

Из-за удаления Соболев пропустит следующий матч «Спартака» против «Пари НН». КДК РФС может увеличить срок дисквалификации форварда после рассмотрения эпизода с его участием в игре с ЦСКА.