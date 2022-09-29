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29 сентября, 12:56

Нападающий «Спартака» Соболев признан лучшим футболистом РПЛ в сентябре

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги в сентябре, сообщает пресс-служба турнира.

На счету форварда 3 гола в 3 матчах в сентябре. Помимо Соболева на награду претендовали Дмитрий Полоз («Ростов»), Андрей Мостовой («Зенит»), Никита Бурмистров («Сочи») и Лукас Вера («Оренбург»).

В августе лучшим футболистом РПЛ становился другой представитель «Спартака» — Квинси Промес. Соболев получил награду игроку месяца впервые в сезоне-2022/23.

29.09.2022 | Спартак — Зенит
Источник: https://t.me/premierliga/6223
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
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