Нападающий «Спартака» Соболев признан лучшим футболистом РПЛ в сентябре

Нападающий «Спартака» Александр Соболев признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги в сентябре, сообщает пресс-служба турнира.

На счету форварда 3 гола в 3 матчах в сентябре. Помимо Соболева на награду претендовали Дмитрий Полоз («Ростов»), Андрей Мостовой («Зенит»), Никита Бурмистров («Сочи») и Лукас Вера («Оренбург»).

В августе лучшим футболистом РПЛ становился другой представитель «Спартака» — Квинси Промес. Соболев получил награду игроку месяца впервые в сезоне-2022/23.

29.09.2022 | Спартак — Зенит