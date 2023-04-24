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24 апреля, 22:36

Соболев — о матче с «Краснодаром»: «Первый тайм был худшим за всю мою карьеру в «Спартаке»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:3) в матче 24-го тура РПЛ.

— Камбэк — хорошо, взяли три очка, но пропустили три во второй домашней игре. Допустили детские ошибки. Да, эмоциональная победа, счет красивый, игра красивая, но такая игра в обороне и в первом тайме... Считаю, что это не позволительно.

— До счета 1:2 было ощущение, что «Спартак» какой-то безыдейный?

— Нет. В принципе, когда вышли на второй тайм, то подзавелись, потому что так нельзя играть дома при своих болельщиках. Первый тайм был худшим за всю мою карьеру в «Спартаке», у всех причем. Понимали, что нужно включаться, быть агрессивными, быть злее на себя. Пропустили, но нашли в себе силы и забили.

Александр Соболев
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