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Сегодня, 22:27

Соболев: «Медиалига никак не мешает профессиональной деятельности»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал возможное участие в медиалиге.

— Сыграете в медиалиге? Сможет ли сыграть Промес?

— Если у него будет время и желание после сезона в отпуске. И я могу сыграть, и Литвинов может сыграть. Это никак не мешает нашей профессиональной деятельности. Никак не мешает «Спартаку».

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Квинси Промес вошел в заявку медийного футбольного клуба «Бей Беги», владельцами которого являются его одноклубники Георгий Джикия и Александр Соболев.

Александр Соболев
Квинси Промес
Футбол
ФК Бей Беги
ФК Спартак (Москва)
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