0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 17:06

Соболев об отмененном голе в матче с «Уралом»: «Смысл от комментариев судей? Нам два очка за это не вернут»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал ничью с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России.

— Как в целом игра?

— Футболисты «Урала» — молодцы. Тяжелая игра, тяжелое поле, погода. Мы выступили в каких-то моментах хорошо, в каких-то — не очень. Что есть, то есть.

— Если брать три последние матча, какую оценку можно поставить «Спартаку» на старте этого года?

— Если брать сегодня, что игру мы выиграли, то пять баллов.

— А тебе было интересно послушать комментарий судей?

— Смысл от этих комментариев? Два очка за это не вернут.

— Что сказал Гильермо Абаскаль?

— Он по этому поводу ничего не говорил.

— Не удивлены, что вот так начали чемпионат?

— Я не знаю, мы выиграли, все хорошо.

— Не маловато ли было сегодня болельщиков?

— Маловато.

— Что с этим делать?

— Понять и простить.

Ранее Соболев заявил, что считает несправедливо отмененным свой гол в конце матча с «Уралом» при счете 2:2.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Спартак» — «Урал»: арбитр «украл» у красно-белых два гола

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команду Гассиева попросили заклеить флаги России и Осетии на форме
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Бизнесмен обнаружил в номере гостиницы в Москве мертвую жену и странную записку
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о персональном приказе покинуть Артемовск
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
«Ростов» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Ахмат» — «Оренбург»: форвард оренбуржцев Воробьев отыграл один гол в конце первого тайма
Президент «Урала» Иванов — о ничьей со «Спартаком»: «Игра была равна, играли одинаково»
Федун латинской поговоркой ответил на вопрос об отношении к Fan ID
«Ахмат» — «Оренбург»: Бериша реализовал пенальти, защитник оренбуржцев Сиваков получил красную карточку
«Зенит» — «Пари НН»: хозяева ведут благодаря голу Малкома, Кузяев не забил пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Литвинов: «Для моей позиции редкость забивать два мяча. Было бы приятнее, если бы сегодня победили»

«Зенит» — «Пари НН»: Кузяев не забил пенальти