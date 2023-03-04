Соболев об отмененном голе в матче с «Уралом»: «Смысл от комментариев судей? Нам два очка за это не вернут»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал ничью с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России.

— Как в целом игра?

— Футболисты «Урала» — молодцы. Тяжелая игра, тяжелое поле, погода. Мы выступили в каких-то моментах хорошо, в каких-то — не очень. Что есть, то есть.

— Если брать три последние матча, какую оценку можно поставить «Спартаку» на старте этого года?

— Если брать сегодня, что игру мы выиграли, то пять баллов.

— А тебе было интересно послушать комментарий судей?

— Смысл от этих комментариев? Два очка за это не вернут.

— Что сказал Гильермо Абаскаль?

— Он по этому поводу ничего не говорил.

— Не удивлены, что вот так начали чемпионат?

— Я не знаю, мы выиграли, все хорошо.

— Не маловато ли было сегодня болельщиков?

— Маловато.

— Что с этим делать?

— Понять и простить.

Ранее Соболев заявил, что считает несправедливо отмененным свой гол в конце матча с «Уралом» при счете 2:2.