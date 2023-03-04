Соболев об отмененном голе в матче с «Уралом»: «Смысл от комментариев судей? Нам два очка за это не вернут»

Судейство
Сегодня, 17:06
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал ничью с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России.
— Как в целом игра?
— Футболисты «Урала» — молодцы. Тяжелая игра, тяжелое поле, погода. Мы выступили в каких-то моментах хорошо, в каких-то — не очень. Что есть, то есть.
— Если брать три последние матча, какую оценку можно поставить «Спартаку» на старте этого года?
— Если брать сегодня, что игру мы выиграли, то пять баллов.
— А тебе было интересно послушать комментарий судей?
— Смысл от этих комментариев? Два очка за это не вернут.
— Что сказал Гильермо Абаскаль?
— Он по этому поводу ничего не говорил.
— Не удивлены, что вот так начали чемпионат?
— Я не знаю, мы выиграли, все хорошо.
— Не маловато ли было сегодня болельщиков?
— Маловато.
— Что с этим делать?
— Понять и простить.
Ранее Соболев заявил, что считает несправедливо отмененным свой гол в конце матча с «Уралом» при счете 2:2.