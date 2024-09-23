Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:56

Нападающий «Спартака» Угальде: «Мне очень удобно играть с Барко»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился мнением об игре аргентинского хавбека красно-белых Эсекьеля Барко.

«Барко — отличный футболист. Он всегда помогает команде на поле. Мне очень удобно играть с ним. У нас с Эсекьелем хорошая связь и взаимопонимание», — цитирует Угальде Legalbet.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» этим летом. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2027 года.

В сезоне-2024/25 25-летний Барко провел за московский клуб 10 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.

Источник: Legalbet
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Евгения Медведева рассказала о романе с фигуристом Чигиревым
«Динамо» в ярости от судейства, Абаскаль вернулся в «Спартак» и принес неудачу, Зобнин повздорил с Тюкавиным. Что произошло после старейшего дерби России
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
УЕФА изменил трактовку правил из-за эпизода с рукой Кукурельи на Евро
Материалы сюжета РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
«Ахмат» — «Крылья Советов»: Гарре в стартовом составе заменил Ороско
Карасев: «О чем со мной после матча разговаривал Карпин? Неважно»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ
«Ахмат» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ
На «Газпром Арене» прошла викторина для болельщиков «Зенита» и «Факела»
Титов: «Станкович стабилизировал состав. Нет бесконечной ротации, которая была при прежнем тренере»
Сегодня
Вчера
Неделя