Нападающий «Спартака» Угальде: «Мне очень удобно играть с Барко»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился мнением об игре аргентинского хавбека красно-белых Эсекьеля Барко.

«Барко — отличный футболист. Он всегда помогает команде на поле. Мне очень удобно играть с ним. У нас с Эсекьелем хорошая связь и взаимопонимание», — цитирует Угальде Legalbet.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» этим летом. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2027 года.

В сезоне-2024/25 25-летний Барко провел за московский клуб 10 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.