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16 марта, 19:35

Угальде: «У нас конкуренция с Соболевым. Он помогает мне становиться лучше»

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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал конкуренцию с Александром Соболевым.

«У нас хорошая конкуренция с Соболевым. Он мне помогает становиться лучше и я помогаю ему. Подобная внутренняя конкуренция очень полезна. Она будет помогать нам расти как футболистам», — приводит слова Угальде Metaratings.ru.

Угальде перешел в «Спартак» 29 января этого года из «Твенте». За красно-белых форвард сыграл 3 матча, в которых не отметился голевыми действиями.

После 20 туров чемпионата России москвичи идут на шестом месте, набрав 31 очко.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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