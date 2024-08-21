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Сегодня, 03:38

Угальде об отстранении Соболева: «В «Спартаке» всегда есть напряжение»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, как относится к отстранению своего одноклубника Александра Соболева от тренировок с основным составом команды.

«Это «Спартак» — здесь всегда есть конкуренция, напряжение и давление на игроков. Это нормально. Мне нужно просто продолжать делать то, что умею», — приводит Sport24 слова Угальде.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Источник: Sport24
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