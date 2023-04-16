Нападающий «Торпедо» Караев о матче с «Химками»: «У нас осталось семь финалов»

Нападающий «Торпедо» Давид Караев в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ с «Химками».

— Будет ли игра с «Химками» матчем жизни для вас?

— У нас осталось семь игр, семь финалов. Каждый матч важен. Неважно, кто против нас, «Спартак», «Химки», «Сочи» или «Ахмат».

— Как вам работается с новым главным тренером?

— Мы больше играем через контроль. Мяч внизу. Кто следит за футболом — у нас стало меньше передач верхом, вперед. Пытаемся выходить из обороны через низ. Работаем, привыкаем.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.