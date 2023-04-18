Нападающий «Торпедо» Фелипе: «Не сказал бы, что игра с «Химками» — матч жизни и смерти»

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против «Химок».

«У нас осталось до конца сезона семь финалов. Первый — матч с «Химками». У них на одно очко больше, но это нерелевантно. Не сказал бы, что это будет матч жизни и смерти. Как бы мы с ними ни сыграли, у нас останутся еще игры, чемпионат будет продолжен», — сказал Фелипе «СЭ».

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 23 матчах. «Химки» идут на 15-й строчке с 14 очками.

Матч «Химки» — «Торпедо» состоится 22 апреля, начало — в 14.00 (мск).