Нападающий «Торпедо» Фелипе об удалении Клотета: «Химки» тоже будут без тренера. Здесь ничья»

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе рассказал «СЭ» о том, как повлияет отсутствие главного тренера Жозепа Клотета на команду в матче 24-го тура РПЛ против «Химок».

Клотет был удален в конце первого тайма игры 23-го тура против «Спартака» (1:2).

— Как на команду влияет то, что «Торпедо» будет в следующем матче без тренера?

— «Химки» тоже. У них тренер был удален. Получается, здесь ничья.

На 90-й минуте матча 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» (0:0) главный тренер подмосковной команды Андрей Талалаев получил красную карточку за то, что бросил бутылку с водой на поле.

Матч 24-го тура РПЛ «Химки» — «Торпедо» состоится 22 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени.