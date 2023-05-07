Нападающий «Торпедо» Стефанович доволен работой под руководством Клотета

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович поделился мнением о работе с наставником клуба Жозепом Клотетом.

«Работать с Клотетом — очень интересный опыт для всех, и меня в том числе. Я впервые работаю под руководством иностранного тренера. И это первая вещь, с которой сейчас столкнулись многие футболисты. Лично для себя выношу много полезных вещей.

Суровый ли он? Ситуация требует каких-то жертв (речь о ситуации с отстранением игроков. — Прим. «СЭ»), и это они и есть. Поэтому адекватно к этому отношусь с учетом того, какую школу прошел — и вторая лига, и ФНЛ. Бывает много разных тренеров, соответственно, и подходов. Никого не сужу, каждый видит по-своему. Мне нормально с ним работать», — цитирует игрока Sport24.

После 26 матчей РПЛ «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, набрав 13 очков. В 27-м туре команда сыграет на выезде с ЦСКА.