КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:51

Нападающий «Торпедо» Стефанович доволен работой под руководством Клотета

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович поделился мнением о работе с наставником клуба Жозепом Клотетом.

«Работать с Клотетом — очень интересный опыт для всех, и меня в том числе. Я впервые работаю под руководством иностранного тренера. И это первая вещь, с которой сейчас столкнулись многие футболисты. Лично для себя выношу много полезных вещей.

Суровый ли он? Ситуация требует каких-то жертв (речь о ситуации с отстранением игроков. — Прим. «СЭ»), и это они и есть. Поэтому адекватно к этому отношусь с учетом того, какую школу прошел — и вторая лига, и ФНЛ. Бывает много разных тренеров, соответственно, и подходов. Никого не сужу, каждый видит по-своему. Мне нормально с ним работать», — цитирует игрока Sport24.

После 26 матчей РПЛ «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, набрав 13 очков. В 27-м туре команда сыграет на выезде с ЦСКА.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Глава минобороны Украины назвал сильную сторону российских солдат
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
Минобороны опубликовало данные о размере зарплат контрактников в зоне спецоперации
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Спартак»: время начала прямой трансляции матча

Шелия — о шансах «Ахмата» завершить сезон в топ-5 РПЛ: «Все в наших руках»