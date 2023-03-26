Стефанович — об игре за «Черноморец» против «Спартака»: «Это было прям вау»

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович рассказал о том, как в составе «Черноморца» сыграл против «Спартака» (0:1) в 1/16 финала Кубка России в 2018 году.

— Ты дважды попадал в Кубке на «Спартак», впервые — с «Черноморцем». Сильные впечатления?

— Да. Нам сказали: «Возможно, вы впервые с 2001 года соберете полный стадион». Весь он и забился, солдаут. Билетов не было, перекупы на «Авито» загоняли. Это было прям вау. Целый месяц, ну, несколько недель после жеребьевки я жил в ожидании «Спартака»: «Что же будет, что же будет? Какая установка на игру, что нам скажет тренер? Как нам будет на стадионе, как «Спартак» отреагирует?» У нас еще поле тогда было знаменитое — просто огород. Весь Новороссийск были в предвкушении, прям интересно.

— И что получилось?

— Достаточно боевитая игра. Я бы не сказал, что мы лапки опустили и сдались. Бились, старались, но упустили (0:1).

— А от футбола при такой толпе какие впечатления? Уникальные сейчас.

—Да-да. Ты не на выезд приехал на полный стадион, а в родных стенах собрал этих болельщиков — пусть они и пришли посмотреть на «Спартак». Но блин, это последний раз было в Новороссийские на «Валенсии». Вы, простые пацаны, своим трудом привезли сюда «Спартак». Для меня тогда это было до мурашек.

26-летний форвард перебрался в «Торпедо» в феврале этого года из «Волгаря». Он провел 3 матча в РПЛ, отметившись одним голом.