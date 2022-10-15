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Сегодня, 10:46

Нападающий «Торпедо» Коста: «Надеюсь, мы обыграем «Локомотив»

Дмитрий Барулев
Микеле Антонов

Нападающий «Торпедо» Марк Коста в разговоре с «СЭ» оценил положение автозаводцев в текущем сезоне.

«Мы не в лучшем положении. Для новичков не так легко быстро адаптироваться в РПЛ. Но я думаю, что мы приехали в хорошую команду. Мы набираем очки три матча подряд. Надеюсь, мы обыграем «Локомотив» в следующем матче», — сказал Коста «СЭ».

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 9 очками — на 14-й строчке.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» пройдет сегодня, 15 октября и начнется в 14.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (9-е поле) (Москва)
Торпедо М
Локомотив

ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
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