Нападающий «Торпедо» Коста: «Надеюсь, мы обыграем «Локомотив»

Нападающий «Торпедо» Марк Коста в разговоре с «СЭ» оценил положение автозаводцев в текущем сезоне.

«Мы не в лучшем положении. Для новичков не так легко быстро адаптироваться в РПЛ. Но я думаю, что мы приехали в хорошую команду. Мы набираем очки три матча подряд. Надеюсь, мы обыграем «Локомотив» в следующем матче», — сказал Коста «СЭ».

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 9 очками — на 14-й строчке.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» пройдет сегодня, 15 октября и начнется в 14.00 мск.