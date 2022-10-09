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Сегодня, 19:27

Лебеденко о ничьей «Торпедо» с «Нижним Новгородом»: «Мы создаем мало моментов. Надо играть агрессивнее»

Микеле Антонов

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в матче 12-го тура РПЛ.

— Нам надо набирать 3 очка, создавать моменты, играть более агрессивно впереди. Мы создаем мало моментов, поэтому мы — команда, которая меньше всех забивает. Надо работать и прибавлять. Как нахожу мотивацию играть на высоком уровне в РПЛ? Мотивация либо есть, либо нет. У меня она есть. Мне нравится, я получаю кайф.

— Как вам игры в «Лужниках»?

— На данный момент стадион нам помогает, для меня, можно сказать, он родной. Уже набрали 4 очка. Но надо в каждой игре стараться брать как можно больше очков, побеждать, создавать моменты.

— Что изменилось в команде с начала сезона?

— Руководство, тренерский штаб. Пришли 7-8 новых футболистов. Это весомые изменения. С каждой игрой мы будем прибавлять, сыгрываться. Тренировочный процесс тоже изменился.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 12 матчах.

Игорь Лебеденко
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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