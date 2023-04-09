Йорди Рейна: «Я хочу как можно больше времени провести в России. Русские люди очень приветливые»

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна рассказал про свою адаптацию в России.

«Мне нравится российский футбол, я уже привык, хочу забить как можно больше мячей. Я очень счастлив в Москве. «Лужники» — прекрасный стадион, один из самых лучших, на которых я играл. Знаю, что на нем проходил финал чемпионата мира в 2018 году. В Америке есть классные стадионы, но таких, как этот, нет. Мне безумно нравится Москва, это большой, прекрасный город, хоть и сильно отличается от городов США. Мне нравится русская культура, люди. Я хочу как можно больше времени провести в России. Русские люди очень приветливые», — приводит «РБ Спорт» слова форварда.

Перуанский футболист стал игроком «Торпедо» 20 февраля этого года. Последние шесть лет игрок провел в МЛС.