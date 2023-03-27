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Сегодня, 11:10

Нападающий «Торпедо» Стефанович похвастался спортивной карьерой своих родителей

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Форвард «Торпедо» Илья Стефанович рассказал о карьере матери в волейболе.

«Мама с «Галатасараем» занимала третье место в волейбольном аналоге Лиги Европы. Чемпионка СССР, мастер спорта. Даже с Балаково что-то выигрывала. Но для меня самое громкое — как она вырвалась за границу в непростые для всех россиян 90-е.

Папа тоже из спорта. По юношам играл в футбол. С мамой познакомился в институте и там принял: мама профессионально играет, а он следует за ней нога в ногу. Позже, уже при мне, он работал в Балаково администратором, потом начальником команды. Они всегда рядом, папа умел подстраиваться. Человек-оркестр.

Тащила ли мама меня в волейбол? Да, с волейболом у меня нормально. Играл в волейбольной школе, лет в 13-15 ездил на турниры с командой, которую тренировал папа. Зона Урал-Западная Сибирь, ничего серьезного", — приводит слова Стефановича Sport24.

26-летний Стефанович перешел в «Торпедо» из «Волгаря» в феврале этого года. Он провел 3 матча в текущем сезоне РПЛ и отличился одним забитым мячом. Автозаводцы с 8 набранными очками занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-27-vyrvalas-za-granitsu-v-neprostyye-90-ye-forvard-torpedo-stefanovich-o-karyere-materi-v-voleybole
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