Нападающий «Торпедо» Стефанович: «Хочу в Англии играть. Стоит такая цель, не собираюсь останавливаться»

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович рассказал, что мечтает выступать в Англии и сыграть за сборную России.

— В Европу хочешь?

— Очень сильно. Хочу в Англии играть, — цитирует Sport24 Стефановича.

— Туда реально уехать?

— Сейчас, к сожалению, нет. Но это есть в планах, определенно. Стоит такая цель, и я не собираюсь останавливаться. Ну и каждый пацан выходит во двор с мечтой о сборной. А у каждого, кто начинает заниматься футболом и идет от ступеньки к ступеньки, мечта становится целью. У меня, конечно, такая цель есть.

Стефанович перешел в «Торпедо» в феврале этого года. 26-летний форвард провел за автозаводцев 4 матча и забил 1 гол.