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Сегодня, 08:30

Рейна — о Рангнике: «Это великолепный тренер! Он очень многое понимает в футболе»

Микеле Антонов
Корреспондент
Йорди Рейна.
Фото ФК «Торпедо»
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Перуанский нападающий «Торпедо» Йорди Рейна рассказал «СЭ» о взаимоотношениях с бывшим директором по спорту и развитию «Локомотива» Ральфом Рангником.

— Вы знакомы с Рангником?

— Да! Это великолепный тренер. Именно Ральф привел меня в «Зальцбург».

— Понимаете, почему у такого тренера не получилось в «Локомотиве»?

— Честно, не знаю, потому что тогда он был спортивным директором «Зальцбурга».

— Какой Ральф в жизни?

— Это отличный человек. Он точно очень многое понимает в футболе. Он был в «Манчестер Юнайтед».

— Может ли он вернуться в топ-клуб?

— Да, в футболе все возможно. Он хорошо тренировал в «Манчестер Юнайтед». Сейчас он в сборной Австрии. Надеюсь, у него получится!

Рангник занимал должность директора «Локомотива» по спорту и развитию с июля по ноябрь 2021 года, после чего стал главным тренером «Манчестер Юнайтед». Сейчас немец возглавляет сборную Австрии.

ФК Торпедо (Москва)
Йорди Рейна
Ральф Рангник
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