Сегодня, 08:30
Перуанский нападающий «Торпедо» Йорди Рейна рассказал «СЭ» о взаимоотношениях с бывшим директором по спорту и развитию «Локомотива» Ральфом Рангником.
— Вы знакомы с Рангником?
— Да! Это великолепный тренер. Именно Ральф привел меня в «Зальцбург».
— Понимаете, почему у такого тренера не получилось в «Локомотиве»?
— Честно, не знаю, потому что тогда он был спортивным директором «Зальцбурга».
— Какой Ральф в жизни?
— Это отличный человек. Он точно очень многое понимает в футболе. Он был в «Манчестер Юнайтед».
— Может ли он вернуться в топ-клуб?
— Да, в футболе все возможно. Он хорошо тренировал в «Манчестер Юнайтед». Сейчас он в сборной Австрии. Надеюсь, у него получится!
Рангник занимал должность директора «Локомотива» по спорту и развитию с июля по ноябрь 2021 года, после чего стал главным тренером «Манчестер Юнайтед». Сейчас немец возглавляет сборную Австрии.