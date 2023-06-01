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Сегодня, 20:13

Нападающий «Торпедо» Жажа рассказал о своем будущем

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Жажа в комментарии для «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Все мы ходим под Богом, только он знает, что будет дальше. Хочу ли я остаться в России? Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель. Решения на данный момент нет», — сказал Жажа «СЭ».

22-летний бразилец перешел в московский клуб минувшей зимой на правах аренды из «Атлетико Паранаэнсе». Его соглашение рассчитано до июня 2023 года.

Всего он сыграл за московский клуб 6 матчей и не отметился результативными действиями.

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ФК Торпедо (Москва)
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