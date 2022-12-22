Рай Влут: «Урал» на пути к тому, чтобы стать одной из лучших команд РПЛ»

Голландский нападающий «Урала» Рай Влут считает, что команде по силам попасть в топ-6 по итогам текущего сезона РПЛ.

«Да, это для меня главная мечта. «Урал» на пути к тому, чтобы стать одной из лучших команд РПЛ.

Надеюсь, что с России снимут бан, и я сыграю за «Урал» в еврокубках. Не знаю, когда, но очень этого хочу. Пускай люди достигнут мира! Я это ежедневно желаю каждому. Думаю, в один день это все кончится, и российские клубы вернутся в еврокубки», — приводит Sport24 слова Влута.

По итогам 17 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Лидирует «Зенит» с 42 очками. Второе место занимает «Спартак» (36), третье — «Ростов» (35).