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Сегодня, 19:08

Нападающий «Урала» Влут: «Настроение в данный момент у команды очень хорошее»

Мария Гусева
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Голландский нападающий «Урала» Рай Влут рассказал о настрое команды на матч 18-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Очевидно, что настроение в данный момент у команды очень хорошее. Мы выиграли предыдущий матч и прошли в следующий раунд Кубка России. Также физические кондиции команды очень хорошие», — сказал Влут в интервью клубной пресс-службе.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Урал» располагается на 10-й строчке — 21 очко.

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет в субботу, 4 марта. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Рай Влут
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