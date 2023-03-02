Нападающий «Урала» Влут: «Настроение в данный момент у команды очень хорошее»

Сегодня, 19:08
Голландский нападающий «Урала» Рай Влут рассказал о настрое команды на матч 18-го тура чемпионата России против «Спартака».
«Очевидно, что настроение в данный момент у команды очень хорошее. Мы выиграли предыдущий матч и прошли в следующий раунд Кубка России. Также физические кондиции команды очень хорошие», — сказал Влут в интервью клубной пресс-службе.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Урал» располагается на 10-й строчке — 21 очко.
Матч «Спартак» — «Урал» пройдет в субботу, 4 марта. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.