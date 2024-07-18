«Спартак» снова забрал 12-й номер у болельщиков. Четыре года спустя

Сегодня «Спартак» внес в заявку на сезон 22 игрока. В их число вошел бразильский нападающий Виллиан Жозе. Он будет выступать под 12-м номером, который, как правило, считается болельщицким: его символически сохраняют для поклонников клубов.

Такого в «Спартаке» не было четыре года: под 12-м номером до сезона-2019/20 включительно играл Луиз Адриану. До него в XXI веке это число значилось на форме Антона Митрюшкина, Юры Мовсисяна, Джано Ананидзе, Алекса, Ивана Комиссарова, Антона Алексеева и Максима Кабанова.

А еще раньше такой номер на разные сроки доставался, к примеру, Станиславу Черчесову, Алексею Прудникову, Гинтарасу Стауче, Александру Помазуну, Андрею Иванову, Валерию Карпину, Дмитрию Ананко, Дмитрию Хлестову.