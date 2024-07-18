Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:01

«Спартак» снова забрал 12-й номер у болельщиков. Четыре года спустя

Александр Бобров
Шеф-редактор
Виллиан Жозе будет выступать за «Спартак «под 12-м номером.
Telegram Дзен

Сегодня «Спартак» внес в заявку на сезон 22 игрока. В их число вошел бразильский нападающий Виллиан Жозе. Он будет выступать под 12-м номером, который, как правило, считается болельщицким: его символически сохраняют для поклонников клубов.

Такого в «Спартаке» не было четыре года: под 12-м номером до сезона-2019/20 включительно играл Луиз Адриану. До него в XXI веке это число значилось на форме Антона Митрюшкина, Юры Мовсисяна, Джано Ананидзе, Алекса, Ивана Комиссарова, Антона Алексеева и Максима Кабанова.

А еще раньше такой номер на разные сроки доставался, к примеру, Станиславу Черчесову, Алексею Прудникову, Гинтарасу Стауче, Александру Помазуну, Андрею Иванову, Валерию Карпину, Дмитрию Ананко, Дмитрию Хлестову.

Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
17
Обсудить
Читайте также
Состоялось первое заседание по делу «Ангелов Плющенко» и фигуристки Парсеговой
Российские телеканалы не будут показывать Олимпиаду в Париже
Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
В Совфеде раскритиковали Дуду за слова о возможности войны РФ и НАТО
В Кремле предупредили об ответе РФ на новую стратегию морской безопасности Украины
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Зенит» — 2024/25: кто остановит сверхмотивированного гегемона?
Защитник «Химок» Терехов заявил, что Талалаев иногда чересчур резко общается
В «Спартаке» рассказали, что новостей по Промесу пока нет
«Спартак» еще не подписал контракт с полузащитником Барко
В «Факеле» сообщили, что на матче с «Динамо» ожидается более 2 тысяч болельщиков из Воронежа
Малышев: «Сейчас Соболев в составе «Спартака», предложений не получали»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Защитник «Химок» Терехов заявил, что Талалаев иногда чересчур резко общается

Барриос: «Зенит» будет стараться показывать свой футбол с первого тура»