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Сегодня, 12:45

Писарский об уходе из «Оренбурга»: «Хотелось играть на натуральном поле, чего-то нового»

Сычевой объяснил, почему решил сменить «Оренбург» на «Крылья Советов»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Владимир Писарский (Сычевой).
Фото ФК «Крылья Советов»
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Нападающий Владимир Писарский (Сычевой) объяснил, почему решил сменить «Оренбург» на «Крылья Советов».

— Почему вы все-таки приняли решение сменить «Оренбург» на «Крылья»? Далеко не всем оно понятно. Хотя бы потому, что в турнирной таблице команда Марцела Лички располагается выше самарцев.

— Это лично мой выбор. Сейчас сложилась примерно такая же ситуация, что и была у меня перед переходом в «Оренбург» из «Иртыша». Тогда у меня имелись предложения из РПЛ, но я решил двигаться поступательно, согласился на переход в «Оренбург» и, как показало время, не прогадал. Сейчас тоже были и другие варианты, но я склонился к «Крыльям».

— И все-таки главная причина, по которой вы решили сменить команду? Ключевой фактор?

— Да ключевого фактора как такового нет. Мне уже просто хотелось играть на натуральном поле. (На домашнем стадионе «Оренбурга» постелен искусственный газон. — Прим. «СЭ»). Подумал, что уже настало время что-то в жизни и карьере поменять. Захотелось сменить обстановку. С «Оренбургом» мы много чего добились. «Крылья» — новая страница в моей карьере.

25 декабря 26-летний форвард подписал контракт с самарской командой на 3,5 года.

Первую часть сезона нападающий провел в «Оренбурге», в составе которого забил 14 голов в 15 матчах.

Полное интервью Владимира Писарского (Сычевого) «СЭ» здесь

Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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