Янсане: «Пари НН» навсегда останется в моем сердце, я благодарен клубу»

Нападающий Момо Янсане прокомментировал свой уход из «Пари НН».

«Я благодарен клубу за то уважение и внимание, которое мне оказывали здесь. Огромное спасибо болельщикам, которые всегда верят в свою команду. «Пари НН» навсегда останется в моем сердце. Адресую слова безмерной благодарности руководству клуба, всем его сотрудникам и моим товарищам по команде. Желаю нижегородцам успеха в новом сезоне. Я вас всех люблю!» — цитирует пресс-служба клуба Янсане.

25-летний гвинейский форвард дважды был в аренде в нижегородском клубе: с января по июнь 2021 года и в сезоне-2022/23. За это время Янсане провел 37 матчей, забив 6 голов.

В сезоне-2022/23 нападающий провел 16 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.