Соболев похвастался эффектным голом сына: «Когда пошел не в отца»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором его сын забил эффектный гол в матче за детскую команду.

В одном из эпизодов встречи семилетний Сергей после отбора мяча у соперника обошел практически всю команду конкурента и нанес точный удар по воротам.

«Когда пошел не в отца», — подписал видео Соболев.

Соболев этим летом перешел из «Спартака» в «Зенит», подписав контракт с сине-бело-голубыми до июня 2027 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провел 13 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Перед переходом Соболева в клуб из Санкт-Петербурга его сын во время стрима футболиста назвал «Зенит» «позором российского футбола» и «бомжами».