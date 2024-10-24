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Сегодня, 00:54

Нападающий «Зенита» Артур может вернуться в Бразилию

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Артур в ближайшее время может вернуться в чемпионат Бразилии.

Журналист Жорже Никола сообщил в своем новом ролике на YouTube-канале, что игрока предложили «Фламенго» и «Крузейро». Однако, на данный момент никаких конкретных переговоров между сторонами не было.

26-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Палмейраса» в начале 2024 года. Контракт рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне Артур сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Футбол
ФК Зенит
ФК Крузейро
ФК Фламенго
Артур (Зенит)

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