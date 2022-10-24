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24 октября, 23:27

Иван Сергеев: «Иногда ничего не надо делать — и мячи сами залетают в ворота»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Сочи» (7:0).

— У нас все получалось, поэтому забивали голы на любой вкус и довели дело до крупной победы.

— Помнили, что можете побить рекорд крупнейшей победы? Чувствовали дополнительную мотивацию?

— Никто не думал об этом. В конце только обсуждали, что до этого выиграли 8:0, а сейчас — 7:0. А перед матчем и во время — никто об этом даже не думал.

— Вы побили рекордную серию «Ротора», 41 матч подряд забиваете мячи на домашнем стадионе. Как команда становится такой результативной?

— Мы, честно говоря, не знали, что есть такая серия. Делаем свою работу, играем для болельщиков. Они поддерживают нас, а мы радуем их победами и голами.

— Первый гол показался очень внезапным. Что в этот момент произошло?

— Прострел, неожиданно мяч попал в голову, завис в воздухе и залетел в ворота. Иногда ничего не надо делать — и мячи сами залетают в ворота (улыбается).

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-24-ivan-sergeev-u-nas-vse-poluchalos-poetomu-zabivali-na-lyuboy-vkus.htm
Иван Сергеев
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