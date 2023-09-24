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РПЛ

Сегодня, 19:35

Сергеев: «У Дзюбы была запредельная мотивация»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

«Счет не по игре. Во втором тайме прибавил «Локомотив» или просел «Зенит»? Мы играли в атаку, они играли в контратаку. Я бы не сказал, что где-то просели. Просто не повезло. Результат плохой для нас. Когда было 1:1, мы много моментов не реализовали, не повезло. В концовке уже шли вперед и допустили ошибку, которая привела к голу. Нам покажут, все объяснят, а пока каша в голове», — сказал Сергеев.

Также форвард «Зенита» прокомментировал стычку с игроками «Локомотива».

«Стычка? Был момент игровой. Вендел не специально ударил. Началась заварушка. Эмоции. О чем поговорили с Дзюбой? Он пожелал удачи, сказал все нормально будет. Для него это была запредельная мотивация. Понимаю ли я, почему его освистали болельщики? Это их история, не моя», — добавил Сергеев.

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 15 очками поднялся на шестую строчку.

Артем Дзюба
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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