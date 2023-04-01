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Сергеев о дубле в ворота «Урала»: «Выходил с намерением помочь команде, психологически добавить в агрессии»

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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал свою дубль в ворота «Урала» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Какие ощущения? Верили, что выйдете и забьете?

— Два лучше, чем один. Выходил с намерением что нужно помочь команде, психологически добавить в агрессии. Получилось забить не один, а два. Главное, что выиграли, то есть, все сложилось, как надо.

— Сложнее было забить первый мяч или второй?

— Не думал во время удара, — передает слова Сергеева корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

— Можете сказать, что это ваш лучший выход на замену в карьере?

— Дай бог, что впереди будут еще лучше. Пока не могу сказать.

— Сегодня 1 апреля, День смеха. Может быть как-то шутили несмотря на то, что все стараются быть сконцентрированы перед игрой?

— Да нет, даже никто не обращал внимания. Как-то уже в последние года уже не так это, никто особо не шутит. Не было никакого юмора, главной была концентрация на игру. Когда выходили на матч видели, что «Спартак» сыграл 0:0, то есть, нужно было побеждать. Первый тайм чуть не получился, но во втором создали моменты, забили. Главное, выиграли игру.

Иван Сергеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
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