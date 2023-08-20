Сергеев — о победе над «Спартаком»: «Зенит» просто показал, как играет в футбол»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ (3:1).

— Нет ощущения, что все сегодня далось слишком легко? Что вы показали, кто папа в этой лиге?

— Сегодня, думаю, переиграли «Спартак». Это была отдельная игра, на которую не надо было настраиваться, а выходить и показывать то, что мы умеем. Мы знали уровень соперника. Мы просто показали, как мы играем в футбол.

— Вас задевают разговоры о том, что «Зенит» уже не тот, уехал Малком?

— Наоборот. Мы показали сегодня всем.

— Расстроился из-за того, что не забил сегодня?

— Я думаю, что каждый футболист, когда не забивает, расстраивается. Но на этом нельзя делать акцент. Надо только собираться. Ничего страшного. Самое главное, что команда победила.

— Что нужно сделать «Спартаку», чтобы обыграть «Зенит»?

— Я не знаю. Я игрок «Зенита».

— Чувствуете ли вы, что у вас есть конкуренты в чемпионате?

— Конечно, есть.

— Кто?

— «Спартак», ЦСКА и все команды, которые выше. Поэтому надо делать акцент и на другие команды. Потому что если ты расслабишься, то можно проиграть. Потом уже будет тяжело взбодриться, и другие команды наберут очки.

«Зенит» набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.