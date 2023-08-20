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Сегодня, 22:57

Сергеев — о победе над «Спартаком»: «Зенит» просто показал, как играет в футбол»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ (3:1).

— Нет ощущения, что все сегодня далось слишком легко? Что вы показали, кто папа в этой лиге?

— Сегодня, думаю, переиграли «Спартак». Это была отдельная игра, на которую не надо было настраиваться, а выходить и показывать то, что мы умеем. Мы знали уровень соперника. Мы просто показали, как мы играем в футбол.

— Вас задевают разговоры о том, что «Зенит» уже не тот, уехал Малком?

— Наоборот. Мы показали сегодня всем.

— Расстроился из-за того, что не забил сегодня?

— Я думаю, что каждый футболист, когда не забивает, расстраивается. Но на этом нельзя делать акцент. Надо только собираться. Ничего страшного. Самое главное, что команда победила.

— Что нужно сделать «Спартаку», чтобы обыграть «Зенит»?

— Я не знаю. Я игрок «Зенита».

— Чувствуете ли вы, что у вас есть конкуренты в чемпионате?

— Конечно, есть.

— Кто?

— «Спартак», ЦСКА и все команды, которые выше. Поэтому надо делать акцент и на другие команды. Потому что если ты расслабишься, то можно проиграть. Потом уже будет тяжело взбодриться, и другие команды наберут очки.

«Зенит» набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

Иван Сергеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
8
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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