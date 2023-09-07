Сергеев: «Пусть Изидор переходит, конкуренция — это здорово!»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал возможный переход в команду форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.

«От вас слышу первый раз об интересе «Зенита» к Изидору. Пусть переходит, конкуренция — это здорово!» — приводит слова Сергеева «Чемпионат».

7 сентября сообщалось, что «Зенит» арендует Изидора за 1,35 миллиона евро с необязательной опцией выкупа. «СЭ» информировал, что общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.

23-летний француз играет за «Локомотив» с января 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.