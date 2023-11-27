Нападающий «Зенита» Изидор заявил, что его стереотипы о России не оправдались

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор признался, что его представления о России не оправдались после приезда в страну.

Форвард заявил, что во время выступлений в чемпионате Франции ему казалось, что в России холодно, а люди в стране мало улыбаются.

«Сейчас я убедился сам: у вас замечательные люди и не так уж и холодно, вполне терпимо. У многих представление о России не очень хорошее, но когда я общаюсь с парнями, которые играли во Франции, я постоянно говорю: «Здесь все хорошо, приезжайте, если, конечно же, сможете найти себе команду», — сказал футболист в эфире программы «Наши иностранцы» на телеканале «Матч Премьер».

Изидор выступает в России с января 2022 года — тогда он перешел из «Монако» в «Локомотив». В сентябре 2023 года «Зенит» арендовал 23-летнего француза у железнодорожников до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола в 11 матчах за «Зенит».