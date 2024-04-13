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Сегодня, 21:47

Кассьерра — о матче с «Краснодаром»: «Победа досталась «Зениту» заслуженно»

Алина Савинова
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра признался, что матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1) был особенным для него.

«Думаю, что этот матч был особенным для меня — все-таки день рождения. Мне кажется, впервые в день рождения мне доводится играть, а сегодня мы еще и так уверенно победили. Я сделал голевую передачу, забил гол, мы увозим три очка из Краснодара, поэтому я очень рад. Большое счастье!», — приводит пресс-служба клуба слова Кассьерры.

Также он рассказал, за счет чего сине-бело-голубым удалось победить в этой встрече.

«Мы понимали, что для победы нам нужно повысить скорость, добавить в атаке, в комбинационной игре. Нам это удалось — мы довольно быстро сравняли счет, поэтому, я думаю, сегодня победа досталась нам заслуженно», — добавил футболист.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют против «Оренбурга», а «быки» встретятся с «Факелом».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-04-13-mateo-kasserra-pobeda-dostalas-nam-zasluzhenno.htm
Матео Кассьерра
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