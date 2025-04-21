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Сегодня, 11:40

Форвард «Зенита» Лусиано: «На финише сезона все команды дают бой»

Алина Савинова
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду поделился впечатлениями от победы над «Химками» в матче 25-го тура РПЛ.

Встреча прошла 20 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. 23-летний аргентинец стал автором единственного гола в этой игре.

«Было очень важно набрать три очка. Возможно, мы могли бы забить на один-два мяча больше, чтобы не страдать так в концовке, но все прекрасно понимают, что на финише сезона абсолютно все команды дают бой, напряженная борьба ведется не только в верхней части таблицы, но и в нижней. Думаю, это сыграло свою роль в матче с «Химками», но самое главное — мы победили», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Гонду.

Также футболист ответил, доволен ли он своей статистикой в этом сезоне.

«Конечно, я думаю, что мог бы забить еще больше, у меня было для этого достаточно моментов. Но в то же время считаю, что для первого сезона в «Зените» статистика неплохая. Буду стараться увеличивать число голов, насколько это будет возможно», — добавил он.

«Зенит» с 53 очками идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, отставание сине-бело-голубых от лидирующего «Краснодара» составляет 2 балла.

В нынешнем сезоне Гонду отметился 11 голами и одной результативной передачей в 24 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Лусиано Гонду
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