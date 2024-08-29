Нападающий «Зенита» Лусиано: «Как и у любого аргентинца, образец для подражания — Месси»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду назвал форварда Лионеля Месси образцом для подражания.

— Как и у любого аргентинца, конечно же, образец для подражания, пример для вдохновения, для всей страны, для всей нации, — Лионель Месси. Если говорить непосредственно по позиции, то мне нравится следить за Эрлином Холланном. Стараюсь смотреть, что-то брать для себя, чему-то учиться, — сказал Лусиано на пресс-конференции.

«Зенит» подписал контракт с 23-летним футболистом на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.