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Сегодня, 15:10

Лусиано Гонду: «Я знал, что «Зенит» — это гранд российского футбола, большая команда»

Алексей Михайлов
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я знал, что „Зенит“ — это гранд российского футбола, большая команда. Все мои ожидания подтвердились. Я увидел потрясающий клуб с потрясающей инфраструктурой. По поводу готовности [сыграть с «Пари НН» ], конечно же я готов. Надеюсь, что все самые последние формальности будут улажены. Рассчитываю помочь команде», — сказал Лусиано на пресс-конференции.

Ранее агент игрока Густаво Гони заявил, что не уверен в том, что футболист сыграет за «Зенит» против «Пари НН».

27 августа «Зенит» объявил о трансфере 23-летнего игрока из «Аргентинос Хуниорс». Контракт с нападающим рассчитан на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

Футбол
ФК Зенит
Лусиано Гонду
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