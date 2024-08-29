Лусиано Гонду: «Я слышал очень много крутого про Вильмара Барриоса, про Кассьерру»

Сегодня, 15:23
Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, про каких игроков клуба он ранее знал.
«Я слышал очень много крутого про Вильмара Барриоса, про Матео Кассьерру. Здорово, что ребята в команде — с ними будет гораздо проще в плане испанского языка. И, конечно, про ярких бразильских футболистов. Против кого-то даже, мне кажется, доводилось играть в Аргентине в юношеском возрасте», — сказал Лусиано на пресс-конференции.
«Зенит» подписал контракт с 23-летним аргентинцем на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.