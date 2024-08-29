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Сегодня, 15:23

Лусиано Гонду: «Я слышал очень много крутого про Вильмара Барриоса, про Кассьерру»

Алексей Михайлов
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, про каких игроков клуба он ранее знал.

«Я слышал очень много крутого про Вильмара Барриоса, про Матео Кассьерру. Здорово, что ребята в команде — с ними будет гораздо проще в плане испанского языка. И, конечно, про ярких бразильских футболистов. Против кого-то даже, мне кажется, доводилось играть в Аргентине в юношеском возрасте», — сказал Лусиано на пресс-конференции.

«Зенит» подписал контракт с 23-летним аргентинцем на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

Вильмар Барриос
Матео Кассьерра
ФК Зенит
Лусиано Гонду
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