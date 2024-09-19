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Сегодня, 11:30

Лусиано Гонду: «Чемпионат России — это очень интенсивный турнир, лига с высокой конкуренцией»

Алексей Михайлов
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Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано оценил уровень чемпионата России по футболу.

«За те игры, что я провел, успел заметить, что чемпионат России — это очень интенсивный турнир, лига с высокой конкуренцией. Много хороших команд, но для меня самое главное, что я чувствую себя комфортно в этом футболе, в этом чемпионате, и получаю удовольствие от игры в нем», — сказал Лусиано журналистам.

23-летний Лусиано забил 3 гола в 2 матчах РПЛ. Нападающий перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Архентинос Хуниорс».

В 9-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдет в субботу, 21 сентября, на «Газпром Арене».

ФК Зенит
Лусиано Гонду

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