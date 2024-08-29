Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:05

Нападающий «Зенита» Лусиано: «Не важно, куда меня поставит тренер — я буду стараться отрабатывать на максимум»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Лусиано рассказал о том, какие цели ставит перед собой в клубе.

— Личные цели в «Зените»? Мне кажется, они не отличаются от командных: делать все возможное, чтобы в итоге «Зенит» побеждал. Пусть это будут забитые мячи или голевые передачи, или помощь в обороне. Не важно, куда меня поставит главный тренер — я буду стараться отрабатывать на максимум, чтобы приносить пользу и чтобы в конечном счете в столь важный сезон мы все вместе с болельщиками, со всем городом отпраздновали победу, — сказал Лусиано на презентации.

27 августа «Зенит» объявил о трансфере 23-летнего футболиста из «Аргентинос Хуниорс». Соглашение с нападающим рассчитано на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

ФК Зенит
Лусиано Гонду
3
Обсудить
Читайте также
Разин жестко высказался на пресс-конференции из-за травмы Вовченко
«Зенит» объявит решение по Cоболеву 29 августа
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
Удар в голову, Вовченко унесли на носилках, Разин в бешенстве увел «Магнитку» со льда. Громкий скандал в матче чемпиона КХЛ!
Le Figaro узнала об опасениях Парижа политических последствий «дела Дурова»
В ЦРУ заявили об обсуждении с Киевом попыток ВСУ закрепиться в Курской области
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Степашин — о судействе в РПЛ: «В детстве играли в футбол либо с судьей, либо по-честному»

Лусиано Гонду: «Я знал, что «Зенит» — это гранд российского футбола, большая команда»