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Сегодня, 11:28

Лусиано Гонду: «Адаптация в «Зените» еще не закончилась, привыкаю к новым реалиям»

Алексей Михайлов
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Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано рассказал о своей адаптации в петербургском клубе.

— Все замечательно. Меня встретил клуб, команда, преследующая самые высокие цели, с распростертыми объятиями. Сделали все возможное, помогли всем, чем могли, чтобы процесс адаптации начался и шел как можно лучше. Думаю, он еще не закончился — я все еще привыкаю к новым реалиям, но уже намного проще. Огромная радость от того, что защищаю цвета такого клуба, как «Зенит». Продолжаю вливаться в команду и привыкать к тренерским идеям, — сказал Лусиано журналистам.

23-летний Лусиано забил 3 гола в 2 матчах РПЛ. В 9-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдет в субботу, 21 сентября, на «Газпром Арене».

ФК Зенит
Лусиано Гонду

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