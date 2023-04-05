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Сегодня, 11:55

Малком допустил, что может уйти из «Зенита» летом

Иван Торопцев
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Малком допустил, что может покинуть клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно.

«Почему я ушел из «Барселоны» в «Зенит», а не в какой-то клуб из топ-5 европейских лиг? Я хотел продолжать выступать в Лиге чемпионов и показывать, на что я способен. Мы играли там три года, но потом ситуация изменилась и российские клубы отстранили.
Думаю, я провожу хороший сезон. У меня хорошая статистика, думаю, сейчас я могу рассмотреть возможность перейти в клуб одной из лиг, чьи клубы выступают в еврокубках. Впрочем, сейчас для меня самое главное — выиграть чемпионат России с «Зенитом», а дальше уже посмотрим», — приводит Relevo слова Малкома.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 27 матчах за команду из Санкт-Петербурга. 24 февраля 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Контракт Малкома с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.

Малком Филипе (Малком)
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ФК Зенит
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